Ospedale di Fondi, in arrivo un apparecchio radiologico telecomandato

Fondi – La Asl di Latina dopo l’installazione e la messa in funzione delle due TAC 128 strati di ultima generazione e altre apparecchiature, procede all’acquisto, con procedura d’urgenza, come da deliberazione 530/2021, di un apparecchio radiologico telecomandato per l’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, che va a sostituire quello ormai desueto attualmente in dotazione della struttura.

L’apparecchiatura radiologica consentirà l’esecuzione dell’esame radiologico mediante telecomando dei movimenti del piano paziente, permettendo l’effettuazione di esami tomografici senza spostamenti del paziente, con notevole risparmio di tempo e di risorse, e con un’accresciuta sicurezza per l’operatore ed il paziente stesso.

Il Tavolo portapaziente, completamente servoassistito e comandato a distanza, permetterà all’operatore di seguire lo svolgimento degli esami riparato da una paratia piombata, e il movimento di rotazione del tavolo di tipo continuo, a velocità variabile, consentirà una maggiore precisione nel posizionamento.

L’impiego del sistema digitale presenta, inoltre, notevoli vantaggi rispetto alla radiografia convenzionale, con una sostanziale riduzione della dose al paziente (fino al 50 per cento) ed offre, grazie alla possibilità di elaborazione dell’immagine successiva all’acquisizione, l’opportunità di ovviare a scelte non ottimali dei parametri radiologici.

Consente infine un’archiviazione digitale e quindi l’esame da parte dello specialista radiologo a distanza, oltre alla successiva consultazione ad ogni accesso successivo da parte del paziente presso le strutture della ASL.

