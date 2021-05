Santa Marinella, presentato il progetto di riqualificazione della stazione

Santa Marinella – Più comfort e maggiore accessibilità grazie al completo ridisegno della stazione ferroviaria di Santa Marinella. Il nuovo progetto di riqualificazione della stazione è stato presentato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane)negli uffici del Comune di Santa Marinella.

IL PROGETTO

Gli interventi di riqualificazione delle aree esterne, frutto del protocollo d’intesa siglato dal sindaco Pietro Tidei e dal Direttore Stazioni di Rfi Sara Venturoni, sono parte integrante di un piano di completa rivisitazione della stazione ferroviaria di Santa Marinella e delle sue funzioni. Quest’ultimo prevede la riqualificazione del fabbricato viaggiatori, dei marciapiedi, del sottopasso, con l’inserimento di ascensori, tutti elementi che trovano complemento funzionale nell’area esterna sia per lo scambio intermodale, sia per la vivibilità del piazzale di stazione.

IL NUOVO PIAZZALE

Anche i lavori sulle aree esterne saranno eseguiti da Rfi con un investimento di circa 1 milione di euro, mentre il Comune si impegnerà a migliorare la viabilità urbana e i percorsi Tpl da e per la stazione, oltre che promuovere servizi di interesse collettivo e garantire la manutenzione ed il decoro degli spazi in gestione. Grazie al ridisegno completo del piazzale, gli interventi miglioreranno la qualità di tutta la zona della stazione con la creazione di spazi verdi, percorsi pedonali, nuovi parcheggi kiss & ride, posti auto riservati per le persone con ridotta mobilità (PRM) e, oltre alle fermate del Tpl, stalli riservati ai Taxi, ai motorini e alle biciclette.

LE PAROLE DEL SINDACO

“Siamo veramente molto soddisfatti e non possiamo che ringraziare la dirigenza di Rfi per l’importantissimo investimento fatto in merito al totale rifacimento e ammodernamento della stazione ferroviaria dì Santa Marinella. Le opere una volta terminante – sottolinea il sindaco Pietro Tidei – saranno in grado di riqualificare l’intera città. Quella che sarà realizzata infatti sarà una struttura di eccellenza che andrà incontro non solo alle esigenze dei numerosi pendolari ma anche del traffico di turisti che sempre più numerosi utilizzano e prediligono l’uso dei treni per raggiungere la nostra località balneare, inoltre grazie alla cessione dei terreni Arsial saremo in grado di realizzare anche nuove aree di parcheggio poco distanti dall’ingresso a monte della nuova stazione e alla fine credo avremo raggiunto,grazie ad un investimento di oltre dieci milioni di euro, un risultato importantissimo sul fonte della mobilità e vivibilità di Santa Marinella”.

