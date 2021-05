Secondo oro europeo per Paltrinieri, 10km olimpici da leggenda: “Ho vinto tra i più forti”

Budapest – Le previsioni lo vedono già campione olimpico. Nella 10 km di fondo europea Greg ha vinto. Assoluto primo posto di classe, volontà e determinazione. Paltrinieri si è preso con la rabbia agonistica il titolo continentale a Budapest e un oro, il secondo dopo quello di ieri conquistato nella 5km (leggi qui), che sa di storia. Di annali del nuoto mondiale di leggenda. Greg sempre più su. Un campione che tutti ammirano e che i suoi avversari, oggi a nuotargli dietro negli ultimi 500 metri, sul Lupa Lake agitato a tratti, hanno dovuto rincorrere con stupore. Ha battuto tutti i più forti d’Europa. E i più forti del mondo, a quanto lui dichiara a Raisport dopo la vittoria, analizzando una gara stancante al massimo.

Tra gli ultimi era Paltrinieri nei primi minuti di gara, poi davanti e in seguito dietro nell’ultimo step di rifornimento. Lì è arrivato il colpo di Paltrinieri. E’ entrato dall’esterno, come il terzino nel calcio che non si prende più, e si è conquistato la cima della gara. Trenta metri dietri di lui gli avversari in seguito, verso un traguardo, che per gli ultimi 200 metri, era costellato di ‘stelline della stranchezza’ come lui ha raccontato.

Ha vinto l’azzurro la 10 km olimpica ed è campione europeo. Un primo bissato dopo la vittoria nella 5km di ieri. 1:51.30: “Sono stanchissimo e strafelice. Qui c’erano tutti i più forti nel nuoto di fondo. Dedico la medaglia a me alla mia squadra di lavoro. Allenatori e compagni”. Dopo la premiazione ha dichiarato: “Due medaglie d’oro nel fondo.. non lo speravo. Avere subito risultati importanti.. incredibile. Sono contento”.

(foto di Andrea Staccioli / Inside – DBM)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport