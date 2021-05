Tre nuove aree cani in arrivo ad Acilia, Axa Malafede e Giardino di Roma

Ostia – E’ stato avviato l’iter per la realizzazione di tre aree riservate ai cani nei quartieri dell’entroterra del X Municipio. A renderlo noto, i consiglieri municipali del Movimento 5 Stelle.

“Nella giornata di oggi – spiegano dal M5S – la maggioranza pentastellata ha approvato il documento a firma del consigliere Vitolo per far sì che vengano realizzate delle aree per lo sgambamento dei cani nei quartieri di Giardino Di Roma, Axa Malafede e Acilia“.

“Sono più di 5 milioni le famiglie italiane che possiedono un cane, e la presenza di un’area dedicata ai cani consentirà ad alcune di loro che fanno parte del nostro territorio di offrire un’esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche e fisiologiche dei loro amici a quattro zampe”, continuano. “Luoghi come questi, oltre a favorire il benessere animale, tramite la condivisione di esperienze tra i detentori di cani consentono la socializzazione alle persone che lo frequentano e offrono una rilassante cornice di spazio verde, dove trascorrere del tempo in serenità”.

“L’Amministrazione – tiene a sottolineare il consigliere Francesco Vitolo, presidente della Commissione Ambiente, Sicurezza e Territorio – è particolarmente attenta alla tutela degli animali e considera che realizzare questo tipo di spazi dedicati sia di estrema importanza”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio