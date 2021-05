Acilia, è ai domiciliari per droga, ma continua a spacciare: pusher recidivo finisce in carcere

Ostia – Un giovane appena maggiorenne, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato trovato, nel corso di un controllo effettuato dai carabinieri di Acilia nella giornata di ieri, 13 maggio, nella sua abitazione, è stato nuovamente trovato in possesso di droghe di vario genere.

Il magistrato competente, prontamente relazionato dai carabinieri, appurata l’inefficacia della misura cui era stato sottoposto lo spacciatore, ne ha disposta l’immediata carcerazione. I carabinieri lo hanno quindi prelevato e lo hanno tradotto presso il carcere di Roma Regina Coeli.

Sempre ad Acilia, un secondo pusher è finito nei guai. I carabinieri, che da alcuni giorni avevano notato un insolito viavai nei pressi dell’abitazione di un 40enne del posto, nella giornata di ieri hanno fatto scattare un blitz nel corso del quale è stata eseguita un’approfondita perquisizione.

L’attività d’indagine ha consentito di recuperare, occultati all’interno dell’abitazione, molteplici dosi di hashish e vario materiale atto al confezionamento della droga. Il pusher è stato immediatamente arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio