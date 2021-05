Calicchio: “Sabato 15 maggio torna la grande vela a Fiumicino”

Fiumicino – “Dopo oltre un anno di fermo causato dal lockdown e dalla pandemia sabato 15 maggio e domenica 16 maggio torna la grande vela di altura con il Trofeo Porti Imperiali – Memorial Emanuela Paola Re”. Lo dichiara l’Assessore allo Sport Paolo Calicchio.

“Il trofeo, organizzato dal Circolo Velico Fiumicino, permetterà ai vincitori – spiega – la qualificazione al campionato italiano assoluto Orc, in programma per la seconda metà di giugno a Punta Ala. La vela è uno degli sport che nel nostro territorio occorre valorizzare ed incentivare, mediante iniziative di formazione e ludiche, che possano avvicinare i nostri ragazzi alla pratica sportiva, appassionandoli al mare e alle innumerevoli ricchezze naturalistiche e ambientali del nostro territorio”.

“Ringrazio – prosegue – gli organizzatori, in particolare il Presidente del Circolo Velico Franco Quadrana, per la manifestazione sportiva dedicata agli imperatori Claudio e Traiano, fondatori delle nostre origini storiche e cittadine. Da semplice appassionato di vela sarò presente alle regate di domenica e alle successive premiazioni.

Il ritorno alle competizioni sportive costituisce, sicuramente, una incoraggiante motivazione per i tanti appassionati di vela che nel prossimo fine settimana potranno ammirare trentacinque imbarcazioni competere nel nostro mare alla vittoria di un prestigioso e storico trofeo”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino