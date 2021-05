Disabilità ad Anzio: online l’Avviso Pubblico per l’erogazione dei contributi per la Dad

Anzio – E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Anzio l’Avviso pubblico, finalizzato all’erogazione del contributo, fino ad un massimo di 400,00 euro, per l’acquisto di pc, tablet, smartphone, dvd e qualunque altro materiale di supporto funzionale al tipo di disabilità posseduta, destinato ad alunni e studenti residenti, per favorire la didattica a distanza e la didattica digitale integrata. Il progetto, approvato dalla Giunta De Angelis nei giorni scorsi, è finanziato dalla Regione Lazio.

“Si tratta di un provvedimento concreto, in favore di alunni e studenti con disabilità, – afferma l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana – per supportare il percorso scolastico e per migliorare l’approccio con la didattica a distanza. Le domande, per il rimborso delle spese sostenute, dovranno pervenire entro il 24 maggio”.

Delibera, avviso e modello per la domanda:

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio16_procedimenti_0_55959_25_1.html

