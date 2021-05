Fiume Tevere nel degrado, Ciacciarelli (Lega): “Chiesti interventi regionali”

Regione Lazio – “La situazione ambientale della foce del Tevere desta da anni profonde preoccupazioni per il disastroso stato in cui versa e trasforma un paesaggio unico e suggestivo in un ambiente di degrado e pericoli, che impone costosi e periodici interventi di pulizia a carico delle amministrazioni territorialmente competenti, con risultati limitati nel tempo; alla problematica è stata data forte evidenza anche da un servizio della trasmissione televisiva ‘Striscia la Notizia’ del 10 maggio 2021, che ha documentato le ‘condizioni devastanti e indecenti’ in cui versa la foce del Tevere, invasa da rifiuti di ogni genere, quali serbatoi, elettrodomestici, pneumatici e plastica di ogni tipo e dimensione”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

“Ho interrogato Zingaretti – spiega il Consigliere regionale – per sapere se la Regione Lazio sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e come intenda intervenire, per quanto di propria competenza, per tutelare nel breve e nel lungo termine l’ambiente naturale della foce del Tevere e delle limitrofe spiagge del litorale romano, dal deposito di rifiuti raccolti e trasportati dal fiume, quale patrimonio naturale di biodiversità ed elemento cardine delle attività turistiche, di un territorio strategico come quello del Comune di Fiumicino e di tutto il litorale romano”.

