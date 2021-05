Fiumicino, al via la sperimentazione del Pedibus

Fiumicino – “Il Comune di Fiumicino, insieme al Comune di Cerveteri, è risultato vincitore di un bando del Ministero dell’Ambiente (ora Transizione ecologica) per promuovere e sensibilizzare a scelte di mobilità sostenibili”. Lo fa sapere l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

“Nell’ambito di questo bando, parte lunedì la sperimentazione di ‘Pedibus’ – spiega l’assessore – un progetto, pensato in accordo con gli istituti scolastici, per portare i bambini e le bambine delle scuole primarie a scuola a piedi, attraverso percorsi precisi e sicuri”.

“Il progetto avrebbe dovuto coinvolgere tutte le scuole della città – prosegue Calicchio -, ma l’emergenza Covid che le ha viste chiuse a fasi alterne, ci ha impedito realizzarlo come avremmo voluto. Abbiamo comunque deciso di partire con una fase sperimentale per non rinunciare alla promozione di un’educazione all’ecomobilità e anche stradale”.

“Da lunedì e per due settimane le bambine e i bambini della Lido faro e della Rodano che hanno aderito al progetto – continua – andranno a piedi a scuola. Mezz’ora prima dell’inizio della scuola, si ritroveranno in un punto di raccolta concordato dove li aspetteranno i volontari della sicurezza e una pattuglia della Polizia Locale. Da lì, accompagnati anche da alcuni adulti che si sono resi disponibili (genitori, ma anche maestre), seguiranno un percorso pedonale precedentemente identificato e sicuro, non più lungo di 800 metri, che li porterà a scuola”.

“In questo modo, le nostre piccole cittadine e i nostri piccoli cittadini impareranno sia a muoversi in totale sicurezza e con l’aiuto degli adulti, per le strade della città e sarà loro spiegato che muovendosi a piedi avranno aiutato la loro città a rimanere più pulita”.

“Pedibus proseguirà a settembre – conclude Calicchio – quando saranno coinvolte anche altre scuole: Passoscuro, Focene, Maccarese, Aranova e Fregene. Lunedì mattina anche io parteciperò al primo viaggio di Pedibus: sarà una gioia partecipare a questo progetto direttamente con i più piccoli che sempre hanno dimostrato entusiasmo nelle iniziative che riguardano l’ambiente”.

