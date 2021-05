Fiumicino, al via la stagione balneare 2021: “Un’occasione di ripresa per tutti”

Fiumicino – “Domani parte ufficialmente la nuova stagione balneare. Si preannuncia per i mesi estivi, in base anche alle prenotazioni già effettuate, il pienone in tutti e 24 i chilometri di costa, nei tantissimi stabilimenti e ristoranti del nostro Comune, da Fiumicino a Passoscuro, passando per Focene, Fregene e Maccarese. Auspichiamo che possa essere l’occasione per le tante attività commerciali che operano sul nostro territorio tirare un po’ il fiato e riprendersi dai difficili mesi passati tra chiusure e restrizioni”.

Lo dichiarano il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e l’assessora alle attività produttive Erica Antonelli, aggiungendo: “Auguriamo di cuore a loro di poter lavorare molto, in serenità, nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia sanitaria. Il nostro è un territorio ricco di attrattive legate al mare ma non solo, un Comune di grande richiamo per romani e turisti, capace di offrire servizi e possibilità di svago e ristoro di alto livello e variegate fra loro. Speriamo di aver fatto in modo di migliorare ancora la nostra Città per le tante persone che ogni anno la scelgono e la preferiscono”.

Riparte l’economia della nostra città

“Finalmente, dopo lunghi mesi di chiusura che hanno minato profondamente le attività ricettive, turistiche e sportive di Fiumicino, il 15 maggio apre ufficialmente la stagione turistica e quindi riparte l’economia della nostra città, fondata sull’accoglienza”, si legge in una nota congiunta a firma di Pro Loco Fiumicino, Pro Loco Fregene-Maccarese, Pro Loco Torre in Pietra, Pro Loco Passoscuro, Pro Loco Testa di Lepre, Condotta Slow Food dell’Agro e del Litorale di Fiumicino e Biodistretto Etrusco Romano.

“Un sistema che si rivolge a migliaia di persone che vengono a trascorrere i fine settimana sulle nostre spiagge, nelle campagne e nei molteplici ristoranti, osterie, agriturismi che popolano tutte le località, con un’offerta ampia di qualità e molto diversificata, adatta a soddisfare tutti i gusti e tutte le tasche. L’intero settore del turismo di Fiumicino già nella scorsa stagione ha dimostrato di saper essere resiliente, focalizzando l’attenzione sulla sicurezza e la cura degli ospiti. La pandemia ci ha portato tutti ad essere più ‘Slow’ più attenti ai particolari, ad apprezzare di più il tempo libero. In molti hanno abbandonato, speriamo per sempre, il ‘mordi e fuggi’ frenetico del passato. Ci auguriamo che presto si possa tornare alla normalità”, prosegue la nota

“Le Pro Loco di Fiumicino, di Fregene-Maccarese, Torre In Pietra, Passoscuro e Testa di Lepre, insieme alla Condotta Slow Food dell’Agro e del Litorale di Fiumicino e al Biodistretto Etrusco Romano, augurano a tutti gli esercizi commerciali, specialmente a quelli più piccoli, tradizionali ed a conduzione familiare, una bella stagione turistica. Da parte nostra moltiplicheremo gli sforzi per promuove il territorio le nostre tradizioni, i nostri prodotti, lavorando tutti insieme per un obiettivo comune: Fiumicino!”, conclude la nota.

