Fiumicino, pubblicate le graduatorie definitive delle scuole dell’infanzia comunali

Fiumicino – “Sono state pubblicate sul sito istituzionale del Comune le graduatorie definitive delle scuole dell’infanzia comunali, per l’anno scolastico 2021/2022”. Ad annunciarlo è l’assessore alla Scuola del Comune di Fiumicino, Paolo Calicchio.

“Tutti i genitori o tutori dei bambini in attesa di conferma di ammissione nelle graduatorie definitive dovranno dare conferma esclusivamente sul sito www.comune.fiumicino.rm.it nella sezione Servizi Telematici – Scuole dell’Infanzia, utilizzando le credenziali di Spid, entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione delle suddette graduatorie – specifica l’assessore -. Una volta effettuato l’accesso nell’area dedicata “Scuole dell’infanzia – Servizi Scolastici” sarà possibile selezionare il tasto “conferma iscrizione scuole dell’infanzia” e procedere con la compilazione del form. La mancata conferma, entro i termini stabiliti, comporterà l’esclusione dalla graduatoria”.

“Si precisa poi che, nel caso in cui la bambina o il bambino risultasse ammesso sia nella graduatoria comunale sia in quella statale – prosegue Calicchio, la famiglia dovrà effettuare la scelta della scuola di frequenza, che comporterà la cancellazione della graduatoria dall’istituto scolastico non scelto”.

“Successivamente a tali comunicazioni, verrà pubblicata un’ulteriore graduatoria per i posti risultati vacanti a causa di rinunce o decadenze”, conclude l’assessore. Questo il link per visionare le graduatorie definitive (clicca qui).

