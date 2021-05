La città di Sabaudia aderisce al “Maggio dei Libri”, tutte le iniziative

Sabaudia – Il Comune di Sabaudia aderisce al “Maggio dei Libri” la campagna nazionale, giunta alla decima edizione, che punta alla promozione della lettura e a raggiungere un pubblico più ampio, portando i libri anche in contesti diversi da quelli tradizionali. Abbracciando in pieno quest’ottica, l’Amministrazione comunale si è fatta promotrice di una serie di iniziative che fino 29 maggio offriranno ai cittadini opportunità di condivisione culturale.

La rassegna ha preso il via con l’inaugurazione della Casetta dei Libri presso i giardini comunali (lato parco giochi). Si tratta di una postazione di bookcrossing, ovvero un luogo di scambio di libri su base volontaria: un lettore potrà lasciare liberamente un libro già letto e prenderne un altro, il tutto gratuitamente. All’evento hanno presenziato il delegato ai percorsi culturali Francesca Avagliano, curatore delle iniziative, e il consigliere comunale con delega all’Associazionismo Enrico Veglianti, che ha realizzato personalmente e donato al Comune la casetta istallata. Presente anche la consigliera con delega all’istruzione e servizi sociali, Francesca Marino.

La programmazione prosegue martedì 18 maggio alle ore 16.00, presso la Biblioteca comunale “Feliciano Iannella”, che di recente ha di nuovo ottenuto l’accreditamento nell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale: in quell’occasione è previsto il taglio del nastro della sala lettura dedicata ai bambini 0-6 anni. Un ambiente accogliente, con tavolinetti e sedie colorate, arricchito di libri suddivisi per fasce d’età, destinato ad impreziosire ancora di più Palazzo Mazzoni e a promuovere la lettura sin dai primissimi anni di vita. Al termine dell’inaugurazione seguiranno le “Letture di Benvenuto” con il prezioso contributo dei volontari del progetto Nati per Leggere.

Il 21 maggio alle ore 16.00, presso il centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo, sarà la volta di un momento rivolto alle mamme in dolce attesa. Nelle giornate del 26, 27, 28 e 29 maggio alle ore 18.00, rispettivamente a Bella Farnia (in italiano e punjabi), Zona 167, Mezzomonte (in italiano e punjabi) e Borgo Vodice, sempre a cura di NpL, sono in programma, in spazi all’aperto, le “Letture della Buona Notte”.

Sarà una lettura immersa nella natura quella di sabato 22 maggio: alle ore 18.00, presso il centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo, si terrà l’evento dal titolo “Camminare con gli Dei”, a cura dell’Istituto Pangea. Le poesie tratte dal libro “Gioco di maschere e altre poesie” di Morena Virgini saranno invece protagoniste dell’appuntamento a cura dell’associazione “Sabaudia Culturando” del 25 maggio alle ore 17.30, presso la Biblioteca Comunale.

“Sono felice e orgogliosa di questa rassegna perché contribuisce alla promozione della lettura in ogni sua sfumatura, assunta quale strumento di crescita individuale e comunitaria, di partecipazione e inclusione sociale – commenta il consigliere delegato Francesca Avagliano – Con il ‘Maggio dei Libri’ si aggiunge un altro tassello alla programmazione del Comune di Sabaudia in ambito culturale arricchendo così le opportunità per tutti i cittadini, senza distinzione di età. Un sentito ringraziamento a quanti hanno contributo all’iniziativa e a quanti aderiranno nella convinzione che il mondo dei libri e della lettura offre un’ampia gamma di stimoli che alimentano la crescita culturale e sociale di ognuno di noi”.

Gli appuntamenti sono gratuiti e si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure anti covid.