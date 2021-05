Latina, iniziato l’allestimento dell’Hub vaccinale al Polo fieristico  

Latina – Ieri mattina, presso il polo fieristico Latina Expo in via Monte Lepini, i volontari Cri hanno iniziato le prime operazioni per realizzare l’Hub vaccinale Covid-19, come previsto dalla pianificazione dell’Asl di Latina.

In particolare, circa 30 volontari Cri – coordinati dal Centro operativo nazionale per le Emergenze (Cone) – stanno installando quattro tende esoscheletro e altre due tende “Pagoda” 6×6 metri, che permetteranno di avere a disposizione temporaneamente 3 linee vaccinali per una capacità operativa di circa 250 somministrazioni al giorno. In questa fase transitoria, il personale sanitario sarà fornito dall’Asl pontina per 15 giorni.

L’apertura all’utenza è fissata per il 17 maggio prossimo.

Quella istallata è una struttura da esterno, da utilizzare temporaneamente poiché la Provincia, proprietaria dell’area fieristica, sta completando alcuni necessari lavori all’interno dei locali che saranno sede delle operazioni vaccinali. Nel corso dell’avanzamento dei lavori, come saranno disponibili le aree, la Cri provvederà all’allestimento grazie al supporto logistico del proprio Centro operativo nazionale per le Emergenze, in coordinamento con il Delegato regionale per le Attività in Emergenza del Lazio.

La struttura definitiva sarà composta 10 linee vaccinali, 20 postazioni per l’anamnesi dell’utente, 40 sedute per l’osservazione post inoculazione. Le operazioni vaccinali saranno assicurate da operatori sanitari e volontari della Croce Rossa Italiana, con il concorso anche del Comitato di Latina, cui la Regione Lazio ha affidato la gestione di questo nuovo Hub vaccinale, attraverso il Sistema sanitario regionale.

