Recovery, Cucunato (Lega): “Il M5S boccia le proposte per far ripartire Roma”

Roma – “Il M5s del IX Municipio boccia le proposte presentate dal gruppo lega in aula consiliare, per far ripartire Roma dopo la pandemia. La mozione presentata dal sottoscritto in Consiglio conteneva una serie di proposte per Roma, con particolare attenzione al territorio del IX municipio, sul sull’impiego delle risorse che il Pnrr stanzia per la Capitale”.

E’ quanto afferma il consigliere di Roma Capitale e capogruppo della della Lega al IX municipio, Piero Cucunato, che aggiunge: “Nel documento avevamo inserito proposte che riguardavano le linee di intervento sul rilancio e sviluppo economico territoriale, delle attività turistiche e ambientali del vasto territorio dell’Eur, oltre alla riorganizzazione del sistema congressuale come sede naturale nel nostro Municipio. Un lavoro – sottolinea Cucunato -, fatto con grande competenza e professionalità dopo un confronto con gli operatori territoriali, che riguardava anche la riqualificazione di spazi verdi e le tante infrastrutture del territorio.

Il rilancio e la riqualificazione del sistema museale che nel nostro Municipio ha una grande tradizione, la rivisitazione e riqualificazione delle importanti strutture sportive presenti nel IX municipio e la riconversione e il completamento di spazi e luoghi oggi abbandonati o opere incompiute – continua nella nota il consigliere Cucunato -, come più volte abbiamo denunciato come gruppo lega insieme alla consigliera Tallarico, vedasi interventi e progetti sul Velodromo, l’Acquario, i palazzi di Beirut e il Museo della Civiltà.

L’elaborazione delle proposte inserite nel documento bocciato dal M5S erano una una fattiva progettualità per impiegare i fondi a tutela dei territori e delle ricchezze che essi offrono. Il Piano ‘Roma Caput Mundi’ è senz’altro un’occasione unica per avviare interventi per la tutela, il recupero e la valorizzazione della agro romano, dove sono presenti i quartieri più periferici del IX Municipio. I progetti di mobilità e viabilità inseriti nel documento, non solo rappresentano un modo per migliorare questi servizi – sostiene Cucunato -, ma sono fondamentali per il recupero del patrimonio storico culturale presente nei quartieri del IX Municipio, oltre a valorizzare le specificità di diversi percorsi naturalistici e turistici presenti nel nostro territorio.

Un lavoro che avevamo fatto come gruppo lega non solo verso il futuro della città, come atto di responsabilità’ e rispetto, delle tante potenzialità che il nostro municipio esprime. Invece abbiamo avuto l’ennesima prova di una visione opaca e demagogia, del gruppo del M5S che governa la città e il Municipio. L’ennesimo schiaffo ai cittadini, alla città e al Municipio, che ormai contano i giorni di questo incubo di governo firmato dal M5S sia a Roma che all’Eur”, conclude il capogruppo Lega in IX Municipio, Piero Cucunato.