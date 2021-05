Covid-19, primo caso di variante brasiliana a Sabaudia

Sabaudia – La notizia circa un contagio da variante brasiliana a Sabaudia è arrivato dallo Spallanzani. A essere risultato positivo è un atleta militare del canottaggio.

Nessun dubbio da parte del sindaco Giada Gervasi della Prefettura e dell’Asl circa l’impossibilità di dare luogo al Triathlon Sprint.

La manifestazione sportiva, alla terza edizione, era in programma per domani. Ma nel corso dell’incontro che si è tenuto ieri in Prefettura è stato espresso parere contrario all’evento e resta in forse anche la coppa del mondo di canottaggio in programma dal 4 al 6 giugno.

