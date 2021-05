Covid nella scuola di Passoscuro, Azione Fiumicino: “L’Amministrazione intervenga per la sicurezza dei bambini”

Fiumicino – “Apprendiamo in queste ore che l’Istituto Comprensivo dispone la didattica integrata per la scuola primaria del plesso di Passoscuro solo dal 14 al 21 maggio. La disposizione viene inoltrata a causa dei contagi da coronavirus nel plesso. Quello che è incomprensibile è perché la scuola primaria viene chiusa e l’infanzia può continuare a frequentare”. Lo dichiarano in una nota, Massimiliano Catini e Giovanna Onorati di Azione Fiumicino.

“Eppure, – spiegano – entrambe sono nello stesso edificio e i bambini frentano spazi comuni. Il Comune di Fiumicino come si esprime in merito? Lasciamo la situazione al caso o si faranno azioni finalizzate alla salvaguardia di tutti i bambini e della località?

Ci chiediamo, infatti, se per questioni di sicurezza non sarebbe più opportuno chiudere anche la scuola dell’infanzia per predisporre un’immediata disinfezione dei locali. Rischiare lo troviamo assurdo anche perché Passoscuro è una località balneare e una chiusura in zona rossa sarebbe deleteria”.

“Prevenire è meglio che curare, – concludono Catini e Onorati – ci aspettiamo un intervento immediato da parte dell’Amministrazione comunale affinché faccia chiarezza e intervenga a sostegno della comunità”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino