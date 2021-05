Fiumicino Legalità e Diritti, giovedì 20 maggio un incontro sulla discriminazione di genere

Fiumicino – Fiumicino Legalità e Diritti, in collaborazione con le associazioni Quote Merito e Humanae Vitae presenta giovedì 20 maggio alle ore 18 in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Fiumicino il libro di Maria Laura Annibali “L’altra metà del cielo. Donne” (Edizioni Croce) che tratta la discriminazione di genere e l’omotransfobia.

Interverranno la senatrice Monica Cirinnà, la delegata del sindaco alla Legalità Arcangela Galluzzo e il delegato ai Diritti Davide Farruggio. Dialogheranno con l’autrice il regista Filippo Soldi, l’archeologa Sandra Mazza, la giornalista di “Internationalwebpost” Antonella Giordano. Modererà l’incontro la giornalista Sarah Panetta.

“La presentazione del lavoro di Maria Laura Annibali – commenta Galluzzo – offre la possibilità di sottolineare quanto legalità sia anche e soprattutto mettere al centro l’essere umano, favorendo la ricerca dell’identità. Ed è per questo che riteniamo che la Cultura è Legalità”.

“È un grande onore ospitare Maria Laura Annibali – aggiunge Farruggio – che seguo e stimo da tantissimi anni. Sono certo che sarà un gran bel dibattito poter parlare con tutte loro di Donne e Diritti, proprio nei giorni in cui viene affrontato in Senato il tema del ddl Zan, che parla non solo di omolesbobitransfobia, ma anche di misoginia”.

