Internazionali d’Italia, Sonego in semifinale con Djokovic

Roma – Una festa sugli spalti ha accolto la vittoria di Sonego agli Internazionali. Con tanto di balletto finale del tennista azzurro, in sintonia con gli applausi e le acclamazioni del pubblico. Non nel totale dell’impianto, ma il boato ha squarciato il cielo di Roma, al 6-3 finale di Lorenzo su Rublev.

E’ stata una partita sofferta per l’azzurro, ma ha sempre imposto il suo gioco all’avversario che accumulava punti, ma sempre all’erta per un Sonego in grande forma e determinato a prendersi la semifinale.

E’ semifinale allora per il piemontese, che giocherà con il vincitore dell’altra semifinale, Nole Djokovic. Quest’ultimo ha vinto con Stefanos Tsitsipas. Una battaglia lo attende in semifinale. intanto gioisce per il 3-6, 6-4, 6-3 appunto che ha imposto su Rublev. Era dal 2007 che un italiano non arrivava alla partita che spalancherà le porte sulla finale.

(foto@InternazionaliBNLItaliaFacebook)

