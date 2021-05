Italiani under 20 di scherma, Favaretto oro nel fioretto: “Bellissimo vincere”

Riccione – Martina Favaretto delle Fiamme Oro è campionessa italiana della categoria Giovani fioretto femminile.

L’atleta veneta, nella finale che metteva in palio il titolo tricolore delle fiorettiste Under 20, si è imposta su Anna Cristino della Raggetti Firenze, mentre sono salite sul terzo gradino del podio Irene Bertini del Pisascherma e Matilde Molinari della Comini Padova (entrambe, rispettivamente, prima e terza ieri nella prova delle Cadette).

Sulle pedane di Riccione, nella quarta giornata di gare dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2021, erano 84 le atlete partecipanti dopo le fasi di qualificazione su base regionale. Nel tabellone dei quarti di finale Martina Favaretto aveva sconfitto Claudia Memoli delle Fiamme Azzurre per 15-4 mentre gli altri tre assalti si sono risolti solo nelle battute conclusive: all’ultima stoccata Matilde Molinari ha eliminato Arianna Proietti della Comense Scherma con il punteggio di 14-13, Irene Bertini ha battuto Maria Allegra Sorini del Club Scherma Jesi per 12-9, Anna Cristino ha allungato nel finale su Giulia Amore del Club Scherma Roma chiudendo 15-11.

Nella prima semifinale Martina Favaretto ha superato ancora per 15-4 Matilde Molinari nel derby veneto, mentre dall’altra parte del tabellone, in una sfida tutta toscana, Anna Cristino ha fermato la corsa verso la seconda finale in due giorni di Irene Bertini, piazzando la stoccata del 10-9.

Si è arrivati così al match che metteva in palio il titolo italiano nel quale Martina Favaretto si è trovata a rincorrere Anna Cristino, prima d’imprimere l’accelerazione decisiva nella terza e ultima frazione, chiudendo il match sul 15-12: “Non era facile tornare in gara dopo tanto tempo, sono stata tesa in alcuni momenti ma poi sono riuscita a ritrovarmi, dando il meglio di me in pedana. Ed è bellissimo chiudere il percorso da Under 20 con questa vittoria”, il commento di Martina Favaretto.

(foto@AugustoBizzi)

