Ostia – “In occasione della presentazione dell’apertura della stagione balneare (leggi qui), abbiamo voluto premiare, con una medaglia e un attestato di riconoscimento firmato dalla sindaca Raggi, il lavoro svolto in questi anni dagli Osservatori ambientali del X Municipio e per l’aiuto che ci hanno dato nel diffondere il messaggio di tutela ambientale e di preservazione degli ecosistemi e della biodiversità”.

A parlare è Alessandro Ieva, vicepresidente e assessore all’Ambiente e alla Sicurezza del Municipio X, che spiega: “Sono tante le attività messe in campo dall’Osservatorio ambientale e dalle associazioni ambientaliste che ci hanno portato, tra le altre, ad istituire il codice etico volontario per l’osservazione in mare dei cetacei e delle specie selvatiche (leggi qui)”.

“In questa circostanza sono stati anche mostrati i Dae, i defibrillatori automatici esterni che abbiamo acquistato e che saranno a disposizione di ogni postazione di salvamento nelle spiagge libere del litorale romano (leggi qui), consapevoli che senza un intervento immediato le percentuali di sopravvivenza sono vicino allo zero”, sottolinea Ieva.

“La giornata si è conclusa con le simulazioni di salvataggio in mare da parte della Scuola Italiana Cani di Salvataggio, con la quale collaboriamo fin dal nostro insediamento, attraverso anche l’utilizzo del defibrillatore nel caso di annegamento con arresto cardiorespiratorio. Quest’anno le nostre spiagge libere saranno ancora più sicure con 28 defibrillatori a disposizione, che si aggiungono a tutte le altre misure anti-Covid già attuate nella passata stagione balneare e che saranno replicate anche in questa”, conclude il Vicepresidente del Municipio X.

