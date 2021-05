Ardea, arriva la raccolta del verde a domicilio: ecco tutte le regole

Ardea – Ad Ardea arriva la raccolta del verde porta a porta. Una buona notizia per i cittadini, dato che molti degli abitanti del comune hanno ville e villette quasi sempre dotate di giardini.

La raccolta è prevista porta a porta nella sola mattina del lunedì nel periodo dal 15 marzo al 15 ottobre. Il verde dovrà essere esposto esclusivamente la domenica sera dopo le 21. Orari o giorni diversi potranno comportare sanzioni per i responsabili.

Si potrà conferire l’erba del proprio giardino e piccole quantità di potature e foglie se ben compattate. Si potranno utilizzare contenitori appositi da giardinaggio, sacchi in iuta o poliuretano ma anche altre tipologie di sacchi purché sia possibile, da parte degli operatori, riconoscerne a vista il contenuto. Gli operatori vuoteranno i contenitori direttamente nel mezzo costipatore.

Non solo porta a porta, tutti i giorni dalle 9 alle 12 ad esclusione della domenica, l’erba e gli sfalci si possono portare presso il centro mobile di raccolta al “lido le Salzare”. Inoltre, sono in fase di realizzazione due isole ecologiche dove 7 giorni su 7 e in orario continuato fino a sera, sarà possibile conferire ogni genere di rifiuto.

