Catini e Onorati: “Grazie alla Asl per il tempestivo intervento su Passoscuro”

Fiumicino – “Ci teniamo a ringraziare la Asl per il tempestivo intervento, per aver disposto la chiusura momentanea del plesso di Passoscuro e la sua sanificazione ma soprattutto per lo screening con tampone molecolare che sarà possibile effettuare davanti la scuola in via Serrenti per studenti e famiglie (leggi qui), prevenire è meglio che curare” – lo comunicano in una nota Massimiliano Catini e Giovanna Onorati di Azione Fiumicino

“In questi momenti di disagio è importante essere a fianco delle comunità e di chi ha più bisogno. Non ci facciamo prendere dal panico ma ci stringiamo forte per sopportare questi momenti di tristezza che speriamo presto saranno solo un brutto ricordo”.

