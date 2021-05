Europei, Bertocchi-Pellacani argento nel sincro tre metri: “Ora testa alle Olimpiadi”

Budapest – Elena conta due medaglie continentali, mentre Chiara in totale ne ha vinte 5. E l’ultima per le due tuffatrici azzurre è stata l’argento nel sincro dei tre metri. Con un pizzico di rammarico per quei nove centesimi rosicchiati dalle tedesche davanti, ma il secondo posto da ugualmente gioia alle attuali allora vicecampionesse continentali, che si preparano a sbarcare a Tokyo.

Intanto si coccolano la loro medaglia appena conquistata agli Europei di Budapest. L’ennesima per i tuffi azzurri e l’ennesima per l’Italia delle discipline acquatiche. A ora di pranzo sono arrivati due allori dal fondo (leggi qui) e i tuffi hanno proseguito le gioie di giornata. Elena Bertocchi, già campionessa europea dal metro, è molto contenta di aver ottenuto il secondo posto: “Sono felice lo stesso, mi sono divertita”. Lo dice con quella stanchezza purissima di una campionessa che sa di avere dato comunque il cuore, come riporta il sito ufficiale della Federazione Italiana Nuoto: “Ho superato la delusione di ieri nei tre metri e non importa se oggi, con piccolo scarto, siamo arrivate seconde”. E’ una competizione di grandi successi per lei: “Chiudo con un oro e un argento, insieme alla qualifica olimpica. Arrivata in questa prima parte di stagione, in Coppa del Mondo. Non voglio di più, ora”.

Chiara Pellacani le fa eco a gioia personale. Come non potrebbe? L’appena diciottenne azzurra conta 5 medaglie in totale vinte (oro nel sincro tre metri misto, argento nel team event e nei tre metri individuali, insieme al bronzo da un metro). Un sogno per lei: “Sono cresciuta, me lo mostrato la mia personale performance qui a Budapest. Sono fiera perché ci siamo divertite e sostenute a vicenda. Cercheremo ora di fare bene alle Olimpiadi”.

(foto di Giorgio Perottino / DBM)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport