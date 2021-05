Europei di fondo, 25 km azzurra: argento a Furlan e terzo posto a Pozzobon

Budapest – Un fondo di trionfi per l’Italia. E ancora oggi, agli Europei in corso. Sono Matteo Furlan e Barbara Pozzobon ad esultare al termine di una 25km di fatica e impegnativa, per ciascuna categoria. I due azzurri aggiungono altre medaglie in classifica generale che in questo momento conta quasi 20 medaglie da onorare.

Furlan ha terminato la gara in 4h35’59″8, mettendo un argento europeo al collo, mentre la Pozzobon ha conquistato un bronzo (in 4h54’58″7) , lottando per il secondo posto fino al tocco finale della piastra. Felice Matteo a margine della conquista del secondo posto: “Contentissimo di questa medaglia, sono tornato finalmente sul podio dopo un periodo difficile. Ringrazio la Padova Nuoto, che nonostante i costi e le chiusure, ci ha permesso di allenarci”. Le sue parole arrivano dirette, riportate dal sito ufficiale della Federazione Italiana Nuoto.

(foto di Andrea Staccioli / Inside – DBM)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport