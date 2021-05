Fiumicino – “Una bella mattinata all’insegna del rispetto e della tutela del nostro ambiente. Insieme alle volontarie e ai volontari di Legambiente si è svolta infatti ieri mattina una campagna di pulizia dai rifiuti della spiaggia di Fiumicino“. Così, in una nota, la presidente della commissione Ambiente del Comune di Fiumicino Paola Magionesi.

“In tutto sono stati raccolti 30 sacchi tra vetro, plastica e indifferenziato e due rotoli di guaina – spiega Magionesi -. Insieme a me, tra gli altri, erano presenti gli assessori all’Ambiente Roberto Cini e alle Attività Produttive Erica Antonelli, ladDirigente d’area Altorio e la funzionaria d’area Farinelli, oltre a Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, Serena Carpentieri, vicepresidente nazionale e Roberto Sacchi, presidente di Legambiente Lazio”.

