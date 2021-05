Fiumicino, scendono a 240 i positivi al Covid-19

Fiumicino – “Scendono a 240 i positivi nel Comune di Fiumicino, 6 in meno rispetto all’ultima comunicazione. I guariti sono 26 e i nuovi casi 20, le donne colpite 113 e gli uomini 127, con un’età media di 39 anni”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Fiumicino e Isola sacra annoverano il 45% dei casi totali – aggiunge – mentre a Passoscuro il 14% e a Aranova l’11%. Gli open day per la somministrazione del vaccino Astrazeneca agli over 40 organizzati dalla Regione Lazio per le giornate di ieri e oggi hanno registrato il tutto esaurito, mentre prosegue la campagna vaccinale nazionale. Sono ottime notizie che ci fanno ben sperare, ma non deve essere motivo per abbassare la guardia. Dipende da tutti noi l’uscita in tempi brevi dall’incubo covid”.

