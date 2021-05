Inseguimento a folle velocità finisce sulla spiaggia della Marina di Ardea

Ardea – Stanotte, intorno a mezzanotte e mezzo, una pattuglia di militari della Compagnia Carabinieri di Anzio mentre stava effettuando un ordinario servizio di controllo del territorio, giunta in Tor San Lorenzo decideva di fermare una Nissan Juke con a bordo una persona, che, alla vista dei militari, accelerava la marcia e cercava di fuggire scatenando un inseguimento ad alta velocità per le vie del centro.

Giunto nei pressi della spiaggia di Marina di Ardea, il conducente, arenatosi col veicolo, scendeva velocemente e proseguiva nella fuga, venendo tuttavia inseguito a piedi dai Carabinieri che riuscivano a raggiungerlo, bloccarlo ed ammanettarlo.

Il veicolo è risultato rubato il 9 maggio ed è stato pertanto restituito al legittimo proprietario.

Il fuggitivo, un italiano 50enne di Anzio gravato da precedenti specifici, è stato arrestato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale; lunedì verrà sottoposto a processo per direttissima.

