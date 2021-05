Regione, al via la Revisione della Strategia per lo Sviluppo Intelligente del Lazio

Regione Lazio – Sarà l’incontro dedicato al settore dell’Automotive a dare il via lunedì 17 maggio al primo dei 9 Focus Group per la Revisione della Strategia per lo Sviluppo Intelligente che la Regione ha organizzato con gli stakeholder della ricerca e della produzione del Lazio, per rilanciare la crescita e l’occupazione nei territori grazie alle risorse della nuova programmazione unitaria 2021-2027.

“Questo primo incontro su automotive e mobilità sostenibile è parte di un percorso partecipativo a cui teniamo molto: vogliamo coinvolgere le energie migliori della nostra regione nelle scelte fondamentali della nuova programmazione unitaria 2021-2027, per uscire dalla crisi e tornare a crescere”. Lo ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start–Up e Innovazione, Paolo Orneli.

“Sono già oltre 150 – ha aggiunto Orneli – i partecipanti che si sono registrati per partecipare al focus group di lunedì, segno di grande attenzione e interesse verso un settore strategico come quello dell’automotive. Vogliamo mettere a fuoco le principali traiettorie di ricerca, innovazione e sviluppo di questo settore, dalle tecnologie per motori a combustione interna efficiente e pulita alla transizione verso una mobilità elettrica pulita e sostenibile; dai sistemi integrati di sicurezza e assistenza alla guida ai materiali innovativi e alle strutture leggere.

Di questo e molto altro parleremo lunedì a partire dalle 9.:30 in diretta streaming sulla pagina Facebook della Regione Lazio e di Lazio Innova, insieme al vicepresidente e assessore al bilancio della Regione Lazio Daniele Leodori, alla presidente di commissione Affari costituzionali e istituzionali Sara Battisti, al consigliere regionale Mauro Buschini, ai rappresentanti di pmi e grandi imprese, università e centri di ricerca, associazioni di categoria e sindacati”.

E’ possibile iscriversi all’incontro o lasciare un proprio contributo compilando l’apposito formulario disponibile sul sito di Lazio Europa. La Strategia di Specializzazione Intelligente si basa sull’analisi delle maggiori traiettorie di sviluppo tecnologico maggiormente battute dal nostro tessuto produttivo. Oltre all’Automotive, questi sono gli altri ambiti su cui saranno incentrati i prossimi incontri: giovedì 20 “Aerospazio”, lunedì 24 “Agrifood”, giovedì 27 “Economia del mare”, lunedì 31 maggio “Industrie creative e digitali”. E poi a giugno venerdì 4 con “Sicurezza”, lunedì 7 “Tecnologie per il patrimonio culturale”, venerdì 11 “Scienze della Vita” e lunedì 14 con “Green e circular economy”.

