Blitz della Polizia Locale alle Salzare: nomadi allontanati e sequestrati 6 immobili abusivi

Ardea – “Brillante azione della Polizia Locale di Ardea questa mattina alle Salzare. In Via dei Colli Marini, presso l’insediamento di nomadi camminanti (leggi qui) provenienti dal Comune di​ Noto (SR), il personale operante della Polizia Locale (un Ufficiale di P.G., 8 Agenti e un Tecnico Comunale) hanno operato sei sequestri preventivi su immobili abusivi​ e conferiti all’A.G. i relativi trasgressori”. Lo comunica in una nota il sindaco di Ardea Mario Savarese.

“Tre roulottes e rispettivi veicoli sono stati fatti allontanare – spiega Savarese – e scortati sino fuori dal territorio ardeatino. Il P.M. di turno della Procura della Repubblica di Velletri​ è stato contattato dal Capitano a capo dall’operazione al fine di​ renderlo edotto​ delle operazioni in corso e per condividere​ l’inter procedurale adottato”.

“Durante le attività la polizia locale ha provveduto a fornire a tutti gli astanti presenti e ai soggetti​ imputati dei reati urbanistici, delle mascherine e disinfettante per le mani onde salvaguardare la salute di tutti i​ presenti, soprattutto nei momenti di maggior promiscuità, in particolare nella fase di redazione dei verbali di sequestro preventivo”.

“Ci sono stati momenti di alta tensione – conclude – dovuti alle reazioni esagitate di​ alcuni camminanti che hanno inizialmente​ cercato di opporsi alle attività che la P.G. stava svolgendo, ma molti degli astanti/facinorosi​ vista la situazione creatasi hanno preferito allontanarsi spontaneamente”.

