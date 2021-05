Detti e De Tullio delusione europea nei 400 stile: sfuma il podio

Budapest – Doveva scappare la medaglia dalla gara dei 400 metri stile, invece è uscita una delusione. Niente podio per Gabriele Detti e Marco De Tullio, dai quali ci si aspettava un piazzamento diverso rispetto a quello rimediato nella prima fase di finali agli Europei di Budapest.

I due azzurri si posizionano ai piedi del podio. Detti quarto e De Tullio quinto. Il primo chiude con un tempo di 3’43”23 e il secondo con 3’46”07. Vince il russo Martin Malyutin. Sul sito della Federnuoto le loro parole. Entrambi descrivono la gara in salita appena terminata: “Mi aspettavo onestamente qualcosa di più – ha dichiarato Gabriele – analizzerò bene, per ripartire in vista delle Olimpiadi”. La prossima gara di Detti saranno gli 800 metri.

De Tullio fa eco al compagno di allenamento al Centro Federale di Ostia, tuttavia è più soddisfatto della sua prestazione: “Non ho rimpianti, il lavoro svolto si vedrà più avanti”.

(foto di Andrea Staccioli / Inside – DBM)

