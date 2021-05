Ex chiesa San Tommaso, Di Giovanni – Allegrini (M5S): “Richiesta progettazione e fondi per il suo utilizzo”

Ostia – “Nella seduta di Consiglio Municipale del 22 Aprile 2021 è stata approvata la Delibera n°38 che aveva come oggetto, la destinazione d’uso per un centro polifunzionale multigenerazionale del Municipio X di Roma Capitale, da realizzarsi presso i locali della ex parrocchia S. Tommaso (leggi qui) in via Lino Liviabella, 70 nel quartiere Infernetto, Intitolata alla memoria di Mattia Roperto (leggi qui)”. Così in una nota congiunta il capogruppo del Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X, Antonino Di Giovanni e il presidente della Commissione Sport e Politiche Giovanili, Vittorio Allegrini.

“In seguito a dei sopralluoghi che sono stati effettuati, – spiegano – si è riscontrata la necessità di una fondamentale manutenzione, per rendere la struttura fruibile ai cittadini e, quindi, anche una necessaria progettazione, per organizzare gli spazi utili al centro Multigenerazionale.

A tal proposito e per tale scopo, abbiamo chiesto il reperimento dei fondi necessari, affinché nel più breve tempo possibile, si possa dare alla cittadinanza un centro di aggregazione, fondamentale per il quartiere, ma anche per l’intero municipio, che necessità sempre di più di spazi come questo”.

“Come Amministrazione, – concludono Di Giovanni e Allegrini – vogliamo continuare su questa strada, cercando nel limite del possibile di agevolare e coniugare generazioni differenti ad un sempre maggior confronto, in un luogo che diventi il punto di riferimento in ogni quartiere”.

