Fiumicino, sconti e agevolazioni per i giovani: presentata all’Istituto Baffi la Youthcard

Fiumicino – “Oggi, dopo tantissimo tempo, sono finalmente riuscita a incontrare di persona i nostri studenti. Un sogno. E sono stata felicissima di iniziare dall‘istituto Baffi di Fiumicino, casa mia”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Da qualche mese in via telematica sto facendo conoscere ai ragazzi delle scuole del Lazio la ‘YouthCard’, una splendida iniziativa che abbiamo messo in campo, in collaborazione con LazioCrea, che dà loro innumerevoli opportunità”.

“Sconti, promozione e agevolazioni in tutti i campi: da teatri, librerie, musei, fino a strutture ricettive, parchi divertimento, agriturismi, campeggi, attività di ristorazione. E ancora: centri sportivi, concessionari auto e moto, viaggi studio, attività commerciali e molto altro, in Italia e all’estero (hanno aderito 38 paesi europei). Basta scaricare l’applicazione, iscriversi e usufruirne.

Entro pochi giorni sarà attiva anche un’altra splendida iniziativa: ‘Lazio in Tour’ che dà la possibilità ai giovani di usufruire gratuitamente di tutti i mezzi pubblici regionali per il periodo estivo. Un modo per viaggiare, ampliare le proprie conoscenze e scoprire le bellezze della nostra Regione.

Un ringraziamento speciale – conclude – va alla dirigente scolastica Monica Berbard e a Mariangela Giannetti di LazioCrea che mi sta accompagnando in questa bellissima avventura”.

