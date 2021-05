Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Nuova settimana ancora a tratti instabile. La circolazione di bassa pressione che staziona da alcuni giorni tra il Regno Unito e il Mare del Nord continua ad interessare buona parte dell’Europa centrale e a tratti lambisce anche l’Italia. Questo è il motivo per cui il tempo, specie al Nord mostra ancora caratteri di instabilità. Nel corso della nuova settimana l’area di saccatura si alzerà leggermente di latitudine, ciò consentirà maggiori spazi soleggiati sull’Italia ma le regioni settentrionali resteranno ancora in balia di qualche leggero transito instabile. Il primo si esaurirà entro la giornata di lunedì:

METEO LUNEDÌ 17 MAGGIO. Le prime ore della prossima settimana vedranno quindi una certa instabilità sull’arco alpino, dove transiterà la coda di un fronte giunto domenica che impegnerà soprattutto il il settore orientale con addensamenti e alcune piogge che in giornata sconfineranno a parte della Val Padana. Sono attesi nel pomeriggio rovesci e temporali in particolare sulle pianure lombardo-venete fino alle ore serali, tendenti poi ad esaurirsi. Ampie schiarite invece al Nordovest, ma con nubi in aumento sulle Alpi occidentali per il sopraggiungere dell’ennesimo fronte che provocherà la ripresa delle piogge sui confini valdostani con neve dai 1500/1600m. Maggior stabilità sul resto d’Italia con clima localmente anche molto mite al Sud, pur con una certa variabilità diurna sull’Appennino centro-settentrionale, responsabile di alcuni piovaschi sul settore toscano e su quello laziale-abruzzese, in esaurimento in serata. Temperature in aumento, specie al Centro-Sud.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: il fronte giunto domenica scivola verso Levante ma lascia in eredità una residua variabilità al mattino tra Toscana, Umbria e Lazio, con nuvolosità irregolare talora estesa, associata a qualche piovasco più probabile tra Maremma, Umbria e reatino, in esaurimento. Dal pomeriggio tendenzialmente soleggiato o al più parzialmente nuvoloso, salvo qualche nuovo occasionale rovescio non escluso sull’Appennino toscano settentrionale. Temperature in aumento specie nelle massime. Venti moderati a tratti anche forti da Ovest-Sudovest durante il pomeriggio, in attenuazione serale. Mare mosso o molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Si mantengono attive correnti occidentali su Toscana, Umbria e Lazio, in seno alle quali domenica transita un modesto fronte responsabile di cieli spesso nuvolosi e qualche pioggia, soprattutto sui settori toscani settentrionali e sull’Umbria, comunque in genere debole e intermittenti. La nuova settimana vedrà invece pressioni medie, almeno nella prima parte, che favoriranno giornate in prevalenza assolate o a tratti un pò nuvolose, ma con poche piogge, al più probabili a ridosso dell’Appennino; solo lunedì mattina potremo avere qualche residua pioggia, specie tra Maremma e Umbria. Clima più caldo nella nuova settimana, ma spesso ventoso per Libeccio e Ponente, con mari mossi. S