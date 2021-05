Morte Talotti: aperta una raccolta fondi per la famiglia

Udine – Il dolore e il ricordo. L’incredulità e la commozione. È un’onda emotiva, quella suscitata dalla scomparsa di Alessandro Talotti a soli quarant’anni (leggi qui), che ha abbracciato tutta l’Italia, e non solo. Il mondo dell’atletica, unito, e più in generale tutto lo sport italiano, ha ricordato il meraviglioso sorriso del campione friulano con centinaia di messaggi sui social, da quelli postati dagli amici più stretti, frammenti di attimi passati insieme sulle pedane o nella vita di ogni giorno, al ricordo di chi l’ha conosciuto soltanto come atleta e ne ha apprezzato le qualità, ma anche al saluto di quanti tifavano per lui nella battaglia contro l’asticella più alta, toccati dai suoi racconti sulla malattia.

“Con i tuoi salti ci hai regalato tante emozioni… oggi, purtroppo, un grandissimo dolore. Sei volato troppo in alto ma resterai per sempre con noi… uno di noi. Ciao, Alessandro!”, le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò. E un minuto di silenzio in onore di Talotti ha aperto il match di serie A tra l’Udinese, sua squadra del cuore, e la Sampdoria allo stadio Friuli.

Il pensiero di tutti è per la moglie Silvia e per Elio, il figlioletto nato da pochi mesi. Come segnale d’affetto e di vicinanza, nelle ore successive alla triste notizia è partita una raccolta fondi sul web, promossa dall’ex saltatore azzurro e amico fraterno di Talotti, Giulio Ciotti, con lo scopo di aiutare la famiglia di “JJ” e di dare un contributo per la crescita del piccolo Elio. Un’iniziativa altamente simbolica, per far sentire il calore e la presenza ai familiari di Alessandro, ma anche un gesto concreto, al quale tutti possono unirsi sulla piattaforma GoFundMe. Una raccolta che in poche ore ha già conseguito una somma importante, con le donazioni di tanti, grazie al passaparola e a centinaia di condivisioni sui social.

Sarà domani, martedì, il giorno dei funerali: l’ultimo saluto alle ore 16.00, nella chiesa di Santa Maria della Purificazione nella sua Campoformido (Udine), con partenza dal cimitero urbano di San Vito, a Udine.

