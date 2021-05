Ostia, al polo universitario arriva il corso in “Sicurezza territoriale e informatica”

Ostia – Sicurezza informatica, cybersecurity e privacy, intelligenza artificiale: sono solo alcune delle tematiche oggetto di studio del corso di laurea in “Servizi giuridici per la sicurezza territoriale e informatica” dell’Università Roma Tre e con sede a Ostia.

Ad ospitare l’innovativo corso di laurea – partito nell’anno accademico 2019-2020 nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre – è, infatti, il polo universitario di via Bernardino da Monticastro/via Leopoldo Ori, inaugurato nel 2018 (leggi qui).

“Il corso – spiega la professoressa Giovanna Pistorio, coordinatrice del corso, a ilfaroonline.it – è volto a coniugare la tradizionale preparazione giuridica con lo studio delle problematiche relative alla sicurezza, in tutte le sue molteplici dimensioni, prospettive, sfaccettature”.

“Solo a titolo meramente esemplificativo, sono oggetto di studio le problematiche in tema di sicurezza informatica, internet of things, intelligenza artificiale, sicurezza e libertà, cybersecurity e privacy, sicurezza in ambito internazionale, in termini di mantenimento della pace, sicurezza in campo penale con approfondimenti legati alla legislazione antimafia”.

Il corso di laurea è a numero aperto e, ad oggi, conta già un centinaio di iscritti. Ma perché proprio ad Ostia? “La motivazione più importante – racconta la coordinatrice – è l’esigenza di valorizzare, da un punto di vista culturale e sociale, una porzione di territorio metropolitano che, nella Capitale, ha ormai dimensioni corrispondenti a quelle di una città di media grandezza”.

“E l’obiettivo – prosegue – è quello di contribuire, nella misura del possibile, a incrementare il rispetto della legalità e della sicurezza proprio laddove nel corso del tempo molti eventi ne hanno appannato l’immagine, oscurandone per molti versi le indubbie potenzialità”.

Un corso di laurea, dunque, che risponde alle esigenze del territorio, e che punta alla formazione di professionisti specializzati nelle tante sfaccettature giuridiche della sicurezza. “I molti profili di esame e di approfondimento – sottolinea infatti la professoressa Pistorio – sono volti a garantire sia la formazione di professionisti interessati a intraprendere quelle attività che tradizionalmente si ricollegano al tema della sicurezza (forze di polizia, organizzazioni internazionali, soggetti pubblici o privati che agiscono nel campo del diritto umanitario), sia la formazione di quelle figure di più recente emersione, a fronte delle esigenze proprie della sicurezza informatica (responsabili dati personali, esperti nella sicurezza del lavoro, responsabili della protezione cibernetica, esperti in crimini informatici)”.

