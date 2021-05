Roma, rapina un market ma cade con la cassa sotto il braccio: arrestata ladra maldestra

Roma – “Rapina in atto in un market“. E’ la richiesta di intervento arrivata ieri sera alla sala operativa della Questura per la quale è stata sollecitata una pattuglia della Polizia di Stato della Sezione Volanti a intervenire.

Immediato l’intervento dei poliziotti che, giunti in via Frassini, hanno contattato il titolare del negozio. L’uomo, ha raccontato che poco prima, mentre stava per chiudere il negozio, erano entrati all’interno un uomo ed una donna, entrambi armati – uno di coltello e l’altra di pistola – che lo avevano minacciato chiedendogli di consegnargli il denaro.

Al rifiuto dell’esercente, questo veniva colpito più volte in testa e ferito ad una mano. Dopo una breve colluttazione con il rapinatore, quest’ultimo era fuggito, mentre la complice con la cassa sotto al braccio, nel tentativo di scappare anche lei, era andata a finire contro uno scaffale cadendo a terra.

Quando ha visto arrivare i poliziotti, ha iniziato ad aggredirli verbalmente lamentando dei forti dolori alle spalle.

A fianco a lei i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato entrambi le armi utilizzate per minacciare l’esercente: una pistola semiautomatica replica della Beretta PB92FS priva di tappo rosso ed un coltello aperto in metallo del tipo con apertura a farfalla.

Identificata come una 54enne romana già nota alle forze dell’ordine, la donna è stata trasportata con un’ambulanza per le cure del caso.

Successivamente, accompagnata negli uffici di polizia, è stata arrestata per tentata rapina aggravata in concorso.

Proseguono le indagini per l’individuazione del complice.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo