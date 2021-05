Terracina, in arresto 31enne per ricettazione

Terracina – In manette un uomo di 31anni a Terracina per l’accusa di ricettazione. Oggi 17 maggio 2021 a Terracina i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto il 31enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità giudiziaria di Latina per l’art. 648 c.p.

L’uomo doveva espiare una pena residua di mesi otto di reclusione: l’arrestato è stato trasferito presso un istituto di pena.

