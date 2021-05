Digitalizzazione nel Lazio, al via la convenzione con il Centro Economia Digitale

Regione Lazio – Al via la convenzione tra l’Assessorato alla Trasformazione Digitale della Regione Lazio e il Centro Economia Digitale (Ced) per accelerare la digitalizzazione dell’Amministrazione regionale, del territorio laziale e contribuire così a colmare il gap digitale. Con questa collaborazione il Ced si impegna a fornire alla Regione Lazio una serie di servizi di supporto e assistenza per gli interventi di trasformazione digitale, quali: l’esame dello stato dell’arte in materia di banda larga e digitalizzazione della Regione Lazio basato su analisi dei dati disponibili e comparativa a livello nazionale; supporto alla redazione delle Linee guida per l’Agenda digitale del Lazio 2021 alla luce delle risultanze delle analisi dei dati; predisposizione, a seguito dell’analisi della progettualità esistente, di un Piano di attività, con doppio cronoprogramma a 1 e 2 anni, che consenta, ove possibile, l’allineamento con le iniziative regionali a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e programmazione di fondi strutturali 2021-2027 e altri finanziamenti sul Quadro Pluriennale di finanziamento.

Il termine di questo programma di azioni, e della durata della convenzione, è fissato al prossimo 31 marzo.

“Con questa convenzione vogliamo contribuire a costruire una Pubblica Amministrazione digitale in grado di fornire ai cittadini e alle imprese una maggiore facilità di accesso ai servizi, il che significa non solo maggiore efficienza e tempi più snelli nelle pratiche burocratiche ma anche una fruizione di qualità e una più ampia partecipazione democratica alla vita delle Istituzioni – spiega l’assessora alla Trasformazione digitale, Roberta Lombardi –. Un’iniziativa che si pone in linea di continuità con la visione alla base di alcune delibere precedenti in materia promosse da questo Assessorato, come ad esempio quella sull’estensione del bonus banda larga a tutto il territorio regionale e quella sull’accordo per la digitalizzazione dei Piccoli Comuni”.

“Sono inoltre orgogliosa che questa sfida sia portata avanti con un partner d’eccellenza come il Ced – conclude Lombardi – che si avvale della partecipazione di autorevoli docenti accademici delle Università della Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre e Luiss Business School, e che ha prodotto contributi fondamentali per l’Italia sul tema come il position paper sulla Sovranità tecnologica e il Libro Bianco sull’Economia Digitale”.

