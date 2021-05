E’ morto Franco Battiato: la musica italiana piange il Maestro

La musica italiana piange. E’ morto il Maestro, Franco Battiato. All’anagrafe Francesco Battiato, cantautore, compositore, musicista, regista e pittore era nato a Riposo, in Sicilia, il 23 marzo del 1945 ed è morto alle 5 di stamattina nella sua Sicilia nell’ex castello della famiglia Moncada a Milo.

E’ stato un personaggio ecclettico capace di cimentarsi con successo non solo nella sua più nota qualità di cantautore e musicista avendo avuto diversi riconoscimenti dal club Tenco come pittore.

Seppure è alla musica che deve la sua fama essendo stato capace di passare dal pop al rock progressivo e all’avanguardia, tornando poi sulla musica leggera e la canzone d’autore. Ma la sua molteplicità di interessi e interpretazioni lo hanno portato anche a sperimentare la musica etnica e l’opera lirica.

I suoi testi sono stati ritenuti spesso eccessivamente ermetici, di difficile comprensione per il grande pubblico, ma non per questo l’artista ha mai deciso di cambiare rotta. E nonostante un carattere spigoloso e a tratti ostinato nel portare avanti la sua musica a modo proprio, Battiato ha conquistato ampi consensi di pubblico e critica.

Malato da tempo Battiato ha protetto gelosamente la sua vita privata trascorrendo il suo tempo libero nella sua residenza di Milo, vicino casa di Lucio Dalla. Non si è mai sposato e non ha avuto figli. Il suo funerale si svolgerà in forma privata.

(Il Faro online)