Formia, l’istituto Pollione aderisce a “La musica unisce la scuola”: il programma

Formia – L’Istituto comprensivo “V. Pollione” di Formia ha accettato l’invito del Ministero dell’Istruzione a partecipare alla XXXII edizione de “La musica unisce la scuola”, organizzata dal Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica, in collaborazione con Indire e in programma dal 24 al 29 maggio 2021.

Un fitto programma quello della scuola secondaria di primo grado “V. Pollione”, che vede coinvolti, in GTM, esperti, professionisti e docenti con lezioni di musica e del suo rapporto con altri ambiti disciplinari e culturali quali la pratica sportiva, le lettere, le lingue straniere, la tecnologia, l’arte. Soddisfazione della partecipazione a questo evento dalla dirigente scolastica, la professoressa Annunziata Marciano: “Sarà una settimana intensa – ha detto -, una sintesi di tanti contenuti interessanti che riconduce alla musica come disciplina che sa unire, ispirare, approfondire, sollecitare emozioni”.

Quest’anno, inoltre, significativa sarà la partecipazione dei partner europei ed in particolar modo degli amici della Polonia nella giornata di venerdì 28 maggio con “Hora, traditional dance from Romania – La musica etnica”, omaggio alla Romania, partner nel progetto Erasmus Plus, a cura dei professori Simona Dumitri e Alfonso Priori.

Momento clou e aggregativo, seppur a livello virtuale, l’appuntamento con “Ambrogio Sparagna Live” a cura del Maestro Ambrogio Sparagna.

Il programma dell’evento

Lunedì 24 maggio

ore 8:00: 1A-1D-2H, “WORK MUSIC”. Prof.sse Cristina De Crescenzo, Rosaria Catanzaretto, Enrichetta Bianco.

ore 8:00: 2A, “SANREMO, NON SOLO MUSICA”: un viaggio nella storia del costume sulle note più popolari del festival. Prof.ssa Antonella Palmaccio.

ore 9:00: 3F, “UN MARE DI ONDE.. Il suono e la sua propagazione”. Prof.sse Paola Villa, Gattola.

ore 9:00: 2H, ” HO UN BEL PROGRAMMA …LE QUATTRO STAGIONI”. Prof.ssa Giammei Iris.

ore 9:00: 3C-2D-3H, “WORK MUSIC”. Prof.sse Cristina De Crescenzo, Rosaria Catanzaretto, Enrichetta Bianco.

ore 10:00: 1C, “VIAGGIO NELLE EMOZIONI ATTRAVERSO LE NOTE MUSICALI”. Prof.ssa Valeria Nastrelli.

ore 10:00: 2A -1H, “WORK MUSIC”. Prof.sse Cristina De Crescenzo, Rosaria Catanzaretto, Enrichetta Bianco.

ore 11:00: 1C, “WORK MUSIC”. Prof.sse Cristina De Crescenzo, Rosaria Catanzaretto.

ore 11:00: 2E, Le “Divine Note” della proporzione aurea. Prof. Gianpaolo Coscione.

ore 11:00: 2C, ” BELLA CIAO… Una melodia , mille eventi”. Prof.ssa Susanna Veglia.

ore 12:00: 2C-3D, “WORK MUSIC”. Prof.sse Cristina De Crescenzo, Rosaria Catanzaretto.

Martedì 25 maggio

ore 8:00: 1I/1F, “MUSICA E MOVIMENTO”. Prof.rri Enrichetta Bianco, Giuseppe Simione

ore 8:00: 2A,”SING FOR CLIMATE”. Prof. Benedetto Supino.

ore 8:00: 3F, “PAROLE E NOTE: LA POESIA NEI TESTI DEI CANTAUTORI”. Prof.ssa Antonietta Sparagna.

ore 9:00: 3H, Paul Verlaine, “DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE – Chanson d’ automne”. Prof.ssa Angelina Martino.

ore 10:00: 1F, ” VIAGGIO TRA LE REGIONI DEL SUD AL RITMO DELLA MUSICA POPOLARE”. Prof.ssa Beatrice La Rocca.

ore 10:00: 2E, “Flamenco : a multicultural and a multilingual mix”. Prof.ssa Laura Zullo.

ore 11:00: 2F, ” PAROLE E NOTE: LA POESIA NEI TESTI DEI CANTAUTORI”. Prof.ssa Antonietta Sparagna.

Mercoledì 26 maggio

8:00 3E “WORK MUSIC”. Prof.sse Cristina De Crescenzo, Rosaria Catanzaretto.

9:00 1E-3F “WORK MUSIC”. Prof.sse Cristina De Crescenzo, Rosaria Catanzaretto, Enrichetta Bianco.

8:00 2E ” LA CHITARRA CLASSICA” evoluzione e sviluppi, lezione concerto, alla chitarra

prof. Nicola Pelella.

8:00 2H “SANREMO, NON SOLO MUSICA” un viaggio nella storia del costume sulle note più.popolari del festival, prof.ssa Antonella Palmaccio.

11:00 2E-2F “WORK MUSIC”. Prof.sse Cristina De Crescenzo, Rosaria Catanzaretto, Enrichetta.Bianco.

12.00 3E ” MUSICA E CINEMA” lezione concerto ( fisarmonica e chitarra), prof.ri Nicola

Pelella, Priori Alfonso.

Giovedì 26 maggio

9:00 2H “SONGS FOR THE EARS..THE EYES..THE HEART..AND THE MIND” prof.ri

Antonella Di Stefano, Giammei Iris, Nicola Pelella.

9:00 3A “SANREMO, NON SOLO MUSICA” un viaggio nella storia del costume sulle note più popolari del festival, prof.ssa Antonella Palmaccio

10:30 3C “UNITED IN THE NAME OF MUSIC” dalle canzoni cantate dai balconi all’ Eurosong Contest passando per il Festival di Sanremo, prof.ssa Alessandranna Supino

12:00 3D “VIAGGIO NELLE EMOZIONI ATTRAVERSO LE NOTE MUSICALI” prof.ssa Valeria Nastrelli.

12:00 1F ” EL FLAMENCO: MUSICA, BAILE, CULTURA Y FORMA DE VIVIR” prof.ssa Letizia Lagni.

Venerdì 27 maggio

9:00 3H “CANZONI DI GUERRA” ( riflessioni sulla vita), prof.ssa Rita Di Luglio

12.00 2A “HORA, TRADITIONAL DANCE FROM ROMANIA•LA MUSICA ETNICA” omaggio dalla Romania omaggio alla Romania, partner nel progetto Erasmus Plus, professori Simona Dumitri e Alfonso Priori.

10:00 3E “VEDERE LA MUSICA” Matisse, Kandinskij, Picabia, prof.ssa Luigia Purificato

11:00 3E “SUD TRA CANTI E BRIGANTI : STORIE DI BRIGANTI NELL’ ITALIA POSTUNITARIA” prof.ssa Beatrice La Rocca.

12:00 3F “L’IMMAGINE DEL SUONO” principi di acustica prof.ssa Ippolita Curto.

12:00 3H “VEDERE LA MUSICA” Matisse, Kandinskij, Picabia, prof.ssa Luigia Purificato.

Sabato 29 maggio

8.00 3E “QUANDO LA MUSICA E’ DISARMONIA” le nuove sonorità del 900, lezione concerto al piano prof. Alfonso Priori.

9:00 2A ” LA MUSICA NEL CANTO NAPOLETANO” lezione concerto al piano prof. Alfonso Priori.

10:00 1A-1E “WALT DISNEY” capolavori in musica prof. Alfonso Priori.

11:00 TUTTE LE CLASSI ” AMBROGIO SPARAGNA LIVE” M° Ambrogio Sparagna.

