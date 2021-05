“Il biscotto del cinese”: un intreccio d’amore agrodolce raccontato da Tauri

Musica – “Se ritorni indietro attento alle sorprese“, questa è la frase che martella nella testa del cantautore partenopeo dopo averla trovata in un tipico Biscotto della Fortuna. Sembra essere un avvertimento alla sua complicata situazione sentimentale: ‘’Tu sei con Lui ed Io sto con Lei, ma noi intrecciati come gli Shangai’’. Il tema ricorrente del brano è l’ossessiva ricerca della felicità laddove si è persa.

Il brano dalle sonorità Indie Lofi, si sviluppa tra rime Rap/Hiphop e melodie melanconiche avvolte da un retrogusto Orientale. “Il biscotto del cinese’’ è stato presentato in anteprima durante la rassegna ‘CantaRandom’ , riscuotendo molto gradimento dal pubblico in diretta Instagram e da Random, Alberto Urso e SamuraiJay accedendo alla Finale che si svolgerà prossimamente.

Il singolo è pubblicato da ”Future Artist” , prodotto da Nyobass, scritto da Ciro Taurino in collaborazione con Ennio Mirra, distribuito in digitale da A1 Artist First. Il biscotto del cinese è disponibile da martedì 18 maggio in streaming e download

su tutti i principali store digitali.

Multilink : https://tauri.lnk.to/IlBiscottoDelCinese

Chi è Ciro Taurino

Ciro Taurino, in arte Tauri, , nasce a Napoli il 26 ottobre 1998. Inizia il suo percorso musicale studiando il sassofono all’età di 12 anni, frequentando il conservatorio di Avellino. Successivamente impara a suonare anche la chitarra e il pianoforte, ma scopre anche un’innata passione per il canto.

Frequenta nel 2018 una Masterclass di scrittura d’autore indetta dal TMF e, nello stesso anno, partecipa ad AreaSanremo. Dopo aver frequentato una seconda Masterclass, nel 2020 collabora con il cantautore partenopeo Mikele Buonocore ed inizia un percorso artistico col produttore Ennio Mirra (Nyobass) entrando nel roster di Future Artist. A cavallo tra il 2020 ed il 2021 pubblica 4 brani (Drive In, Ven17, Pendolo, Pareti).

Link Artista : Instagram Spotify

Future Artist

Contatti: futureartist.music@gmail.com @futureartist.musi