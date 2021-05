Minturno, rubate 250 confezione di formaggio: fermato ladro goloso

Minturno – Il 18 maggio 2021, in Minturno, i carabinieri della locale stazione, al termine di mirata attività investigativa, deferivano all’Autorità Giudiziaria un 55enne per essere stato identificato quale autore, unitamente ad altra persona al momento non identificata, del furto di 250 confezioni di formaggio del valore complessivo di euro 1.000 circa, perpetrato in data 22 gennaio 2021 presso un supermercato della città.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

