Roma, sfonda il vetro di un’auto per rubare un caricabatterie del telefono: arrestato

Roma – Probabilmente aveva un urgente bisogno di quel caricabatterie tanto da sfondare il finestrino di una Fiat Panda per rubarlo, in via dell’Acqua Bullicante, la scorsa notte.

L’allarme dei cittadini del quartiere è arrivato alla Centrale Operativa del Gruppo Carabinieri di Roma, che hanno raccolto la segnalazione di danneggiamento dell’auto. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno rintracciato e arrestato un cittadino della Colombia di 26 anni.

Recuperata la refurtiva, restituita al legittimo proprietario, nonché lo strumento utilizzato per spaccare il finestrino. L’arrestato è stato accompagnato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

