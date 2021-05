Shopping e svago: il rilancio del Centro Leonardo passa dal nuovo ipermercato Emisfero

Fiumicino – Al Centro Commerciale Leonardo proseguono le iniziative di rinnovamento e rilancio della Galleria. Dopo il recente restyling che ha ridefinito il concept della struttura (in linea con i nuovi format di interazione e intrattenimento), la novità che il gestore del Centro Savills, è lieta di comunicare –insieme al Gruppo Unicomm – è la prossima apertura del nuovo ipermercato Emisfero.

Punto nevralgico indiscusso dell’area ovest di Roma, intorno a Fiumicino e fra i principali luoghi di interesse per i residenti del quartiere di Parco Leonardo, da sempre il Centro Leonardo è impegnato a garantire alla clientela il meglio di ciò che un centro commerciale può offrire fra shopping e svago. La prossima apertura del nuovo ipermercato Emisfero (che si svilupperà su circa 7.000 metri quadrati, precedentemente occupati da un altro marchio della grande distribuzione), è un altro passo verso questa direzione.

Questa importante partnership rappresenta anche un’opportunità di crescita economica per il territorio di Fiumicino, grazie alla presenza di un operatore di consolidata esperienza a livello nazionale. Il Gruppo Unicomm, nato nel 1948, grazie alla volontà del presidente CdL, Marcello Cestaro, vanta una serie di realizzazioni di supermercati all’interno dei centri commerciali, non a caso ad oggi, conta oltre 7.000 dipendenti, in sette regioni, e trentadue provincie.

Ben nove le insegne a guida Unicomm, tra cui appunto Emisfero, nata nel novembre del 2002 a Vicenza. La crescita di Emisfero Ipermercati si è poi consolidata negli anni successivi, attraverso un’espansione sul territorio italiano fino a contare dodici ipermercati.

La ricerca della qualità e della professionalità per i propri clienti infatti è ciò a cui punta da sempre il Centro Commerciale Leonardo, come afferma il direttore del Centro, Gianpiero Campoli: “Dopo il recente restyling in via di ultimazione, all’interno e all’esterno della galleria commerciale, è motivo di grande soddisfazione per noi dare il benvenuto nel Centro Leonardo ad un’insegna sinonimo di attenzione al cliente come Emisfero per un’area commerciale fondamentale all’interno del nostro centro, l’ipermercato. Una nuova apertura che sarà di sicuro ben accolta sia da parte della nostra affezionata clientela che per tutti i residenti del quadrante di Parco Leonardo”.

