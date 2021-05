Al via i lavori di completamento degli impianti di irrigazione nella Piana di Tarquinia

Tarquinia – Partiranno venerdì prossimo 21 maggio alle ore 11.30 i lavori di completamento degli impianti di irrigazione nella Piana di Tarquinia. L’appuntamento è presso la strada Mandrione delle Saline a Tarquinia Lido, nei pressi dell’azienda Alberto Blasi.

“Con il lotto E di completamento degli impianti di irrigazione per aspersione della Piana di Tarquinia – sottolinea il Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Niccolò Sacchetti – si esaurisce la trasformazione in impianto tubato in pressione dell’impianto a canalette in esercizio dal 1960 su di una superficie di circa 2150 ettari a valle della ferrovia Roma-Pisa, compresi tra il Fiume Marta ed il Torrente Mignone, denominato 3° lotto.

Il Consorzio Litorale Nord, nato nel marzo dello scorso anno, dopo circa 4 anni di commissariamento, dalla fusione dei consorzi di bonifica di Tarquinia, Ardea e Casal Palocco, segue con particolare attenzione questa importante attività approvata nell’ambito dei progetti legati al Psrn (Programma Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2014-2020) finanziati dal Mipaf (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali). Si tratta di un progetto atteso e strategico – ha aggiunto il Presidente Sacchetti – risultato il quinto in Italia unico nel Lazio su una graduatoria iniziale di 19 progetti totali”.

