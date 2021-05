Auto ariete per mettere a segno un colpo alle poste di Tor San Lorenzo

Ardea – Si sono lanciati a tutta velocità in retromarcia contro il bancoposta di Tor San Lorenzo, in via del Fenicotteri. Erano a bordo di una Land Rover Discovery sport e hanno provocato ingenti danni seppure non riuscendo nel loro intento di mettere a segno il colpo.

Ma il grande trambusto ha fatto accorrere i carabinieri che hanno interrotto i ladri costretti a lasciare l’auto e scappare a piedi.

Tutto è successo nella frazione di pochi minuti, stanotte, dopo mezzanotte e mezza.

Seppure, nell’immediato, i malviventi hanno fatto perdere le loro tracce gli uomini dell’Arma stanno svolgendo indagini serrate. Non è escluso che stiano analizzando immagini di impianti di videosorveglianza per dare un volto ai ladri.

