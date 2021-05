Baccini: “Da Palidoro rinasce il progetto per il nord”

Fiumicino – “È stata una riunione proficua che ancora una volta ha mostrato il fermento culturale attivo intorno agli obiettivi che il Nord del Comune vuole affrontare. L’idea delle associazioni culturali, sociali e sportive che ieri hanno partecipato al nostro incontro è quella di progettare un futuro per i giovani e il territorio ripartendo dall’idea di inclusione che vede come obiettivo il far parte di una unica città, aperta e servita da infrastrutture e servizi” – con queste parole Mario Baccini racconta dell’incontro con le associazioni civiche e i cittadini del Nord del comune svoltosi ieri a Palidoro alla presenza del consigliere Roberto Severini.