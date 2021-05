Blitz della Polizia insieme ai dirigenti Inps allo Zodiaco: controllati gli appartamenti

Anzio – Blitz allo Zodiaco della Polizia di Stato insieme ai dirigenti Inps, scortati in via del Leone insieme agli agenti armati e protetti da caschi e scudi. Un risveglio movimentato per gli abitanti delle palazzine, che hanno visto arrivare già dalle 8 di questa mattina due mezzi blindati della Polizia di Stato insieme ai funzionari Inps e alla Polizia Locale.

L’operazione è servita per il censimento degli immobili e a valutare i danni arrecati dagli occupanti abusivi per il ripristino dello Stato dei Luoghi. Non si sono registrati momenti di tensione durante l’intervento.

