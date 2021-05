Covid a Fiumicino: 203 i positivi nel bollettino del 19 maggio

Fiumicino – “Più o meno stabile rispetto a ieri la situazioni dei contagi nel Comune di Fiumicino: i positivi di oggi sono 203 in tutto, con quattro nuovi casi e un guarito”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Di questi – prosegue – 108 sono donne, 95 uomini, con una età media di 37 anni. Il rapporto con la popolazione è di 0.25, le località più colpite: Fiumicino e Isola sacra, con il 40% dei casi totali, passoscuro con il 17% e Aranova con il 13%”.

“Continuiamo i nostri sforzi comuni – conclude Montino – affinché il numero di contagi si azzeri e tutti noi possiamo trascorrere una estate in serenità e sicurezza”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino