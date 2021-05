E’ uno studente di Civitavecchia il vincitore delle Olimpiadi della Matematica

Civitavecchia – “Desidero rivolgere da parte mia e della amministrazione regionale le congratulazioni a Massimiliano Foschi per la vittoria della 37° finale italiana delle Olimpiadi della Matematica”.

“Siamo molto orgogliosi di questo risultato, un traguardo importante, raggiunto per la terza volta e a punteggio pieno, da uno studente del Liceo Galileo Galilei di Civitavecchia. Massimiliano è un esempio per i suoi coetanei perché testimonia che con dedizione e impegno nello studio si possono raggiungere traguardi importanti. Mi piace rivolgere un ringraziamento anche alla famiglia, alla scuola e ai suoi insegnanti che contribuiscono giorno dopo giorno a formare questo campione della matematica”.

